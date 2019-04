Een nieuwe single van Avicii is woensdag uitgebracht, bijna een jaar na zijn dood. Het nummer heet SOS en bevat tekst die de Zweedse dj en producer zelf schreef. Daaruit valt af te leiden dat het op dat moment al niet zo goed met hem ging. Zo lijkt hij met de track een noodkreet om hulp te slaken.

SOS is onderdeel van het nieuwe album TIM, dat in juni verschijnt. Tim Bergling, zoals Avicii in het echt heette, had het album grotendeels af toen hij zelfmoord pleegde.

De componisten met wie hij eerder werkte, hebben zich nogmaals over de nummers gebogen en ze daadwerkelijk afgemaakt. Voor SOS werd samengewerkt met zanger Aloe Blacc.

De opbrengsten van de single en het album gaan naar de Tim Bergling Foundation, die is opgericht na Berglings dood. De stichting spant zich in voor jongeren die het leven niet meer zien zitten. De dj kampte met psychische problemen en werd vorig jaar april dood gevonden in een hotelkamer in het oliestaatje Oman.

Fans reageren op YouTube met gemengde gevoelens op de track. "Aan de ene kant word ik er heel vrolijk van, aan de andere kant maakt het me verdrietig", zegt een liefhebber van zijn muziek in de reacties. Een andere fan kan nauwelijks geloven dat het al een jaar geleden is en complimenteert de Zweed postuum met zijn nieuwe track.