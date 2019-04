De Backstreet Boys werken aan hun eerste eigen kerstalbum.

"We hebben al een paar kerstnummers uitgebracht, maar nog nooit een heel album", vertelde Kevin Richardson aan Entertainment Tonight.

"Daar werken we nu aan", aldus de zanger. "Het wordt een mis van klassieke nummers en nieuwe nummers, waar we aan werken tijdens onze DNA World Tour."

De boyband staat volgende maand in de Amsterdamse Ziggo Dome in het kader van de wereldtournee. De DNA World Tour is de grootste arenatour van de Backstreet Boys in achttien jaar tijd.

De groep, bekend van hits als I Want It That Way en Get Down, treedt op in Europa en Noord-Amerika.