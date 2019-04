De negentienjarige Nederlandse producent YoungKio, die in samenwerking met rapper Lil Nas X een nummer 1-hit heeft gescoord in de VS, is sinds zijn plotselinge succes meerdere malen benaderd door bekende producenten en artiesten.

De producent uit Purmerend vertelt in gesprek met 3voor12 dat hij sinds ongeveer drie jaar hiphopbeats produceert, die artiesten via internet van hem kunnen kopen.

Via Instagram ontdekte hij toen dat een van die beats werd gebruikt in het nummer Old Town Road, dat destijds nog geen hit was.

YoungKio stuurde vervolgens een bericht naar de rapper die het nummer maakte, met daarin de vraag of zijn naam er ook bij gezet kon worden.

"Sindsdien is het alleen maar harder gegaan. Het is heel gestoord, ik heb in de Amerikaanse industrie gehoord dat dit een van de gestoordste verhalen óóit is in de hiphopscene."

'Iedereen kent de track'

Het nummer, dat een sample bevat van een nummer van de band Nine Inch Nails, is een mix van trap en country en kwam terecht in de countryhitlijst van het Amerikaanse Billboard en vervolgens ook op de nummer 1-positie in de reguliere toplijst. Vervolgens werd hij benaderd door rappers als Rico Nasty en Lil Pump en een aantal bekende Amerikaanse producers.

"Ik heb de nummer 1 wereldwijd, de nummer 1 op Billboard, iedereen kent de track en iedereen vindt het fantastisch", vertelt de Nederlandse producent. "Hij moet alleen nog platinum gaan, dan is alles wat ik wilde als producer wel uitgekomen."