Oliver Heldens heeft het gevoel dat hij bij optredens in Nederland iets meer de diepte in kan gaan met zijn muziek dan op andere plekken.

"Bij Nederlanders zit dancemuziek wel meer in hun roots", vertelt de dj, die vrijdag en zaterdag in de Maassilo in Rotterdam draait, aan NU.nl. "We zijn iets meer educated, wat mij meer vrijheid geeft om dieper te kunnen gaan."

Ondanks dat draait Heldens niet heel vaak in Nederland. "Ik draai wel regelmatig op Nederlandse festivals, maar de wereld is groot. Als je Nederland alleen al vergelijkt met Duitsland: daar zijn zo veel meer kansen om op te treden omdat het land zo veel groter is."

De laatste jaren is de 24-jarige Heldens steeds vaker in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Azië te vinden. "Ik zou het wel leuk vinden om eens in Afrika te draaien. Daar ben ik nog nooit geweest, op Zuid-Afrika na."

Hoewel zijn populariteit toeneemt, vindt Heldens dat het met opdringerige fans wel meevalt. "Ik denk dat het bij iemand als Justin Bieber honderd keer erger is. Laatst, toen ik in New York was, werd ik wel een paar herkend. Maar meestal blijven mensen gewoon heel relaxed."

"Bij shows kan het wel wat hectischer zijn", zegt de dj. "Na een optreden ga ik soms naar de zijkant van het podium voor foto's en handtekeningen, maar dan komt het weleens voor dat mijn tourmanager me weghaalt omdat mensen elkaar gaan duwen."