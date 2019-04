Onder andere Travis Scott, The Weeknd en Mumford & Sons zijn te horen op For the Throne, een nieuw compilatiealbum. Voor de plaat lieten de artiesten zich inspireren door de populaire serie Game of Thrones, waarvan het achtste en laatste seizoen komende zondag van start gaat.

Ook Ellie Goulding, The Lumineers, A$AP Rocky en The National hebben muziek gemaakt voor het album. Het komt uit op 26 april, schrijft Pitchfork dinsdag.

Het is niet de eerste keer dat bekende artiesten muziek hebben gemaakt die is geïnspireerd op de HBO-fantasyserie. In 2012 maakte The National al het nummer The Rains of Castamere en in 2014 leverden onder anderen Common en Daddy Yankee een bijdrage aan de Catch the Throne-mixtape.

Het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones zal vanaf 14 april 2019 worden uitgezonden in de Verenigde Staten. In Nederland is de start van het seizoen een dag later te zien.

Eerder werd al bekendgemaakt dat de laatste reeks in de serie zes afleveringen zal bevatten. Naar de laatste aflevering van het zevende seizoen keken 16,5 miljoen mensen. Ziggo zendt de laatste reeks in Nederland uit.