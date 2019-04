Verloren videobeelden van het enige optreden dat The Beatles ooit in het BBC-muziekprogramma Top of the Pops gaven, zijn opgedoken in Mexico. Het gaat om een opname die elf seconden duurt.

Het gaat niet om de originele opname, maar om beelden die een kijker uit het Britse Liverpool in 1966 maakte van zijn televisie waarop het programma werd uitgezonden, schrijft BBC News dinsdag.

De beelden waarin de Britse band de hit Paperback Writer playbackt, bevatten geen geluid.

De beelden zijn in handen gekomen van een Mexicaanse verzamelaar, die vervolgens contact opnam met Kaleidoscope, een bedrijf uit Birmingham dat is gespecialiseerd in het lokaliseren van zoekgeraakte videobeelden.

Volgens de eigenaar van dit bedrijf gaat het om een "heilige graal" voor fans van de groep, die hits scoorde met Let it Be en Yellow Submarine. "Mensen dachten dat de beelden voorgoed verdwenen waren, omdat de originele tape niet bewaard is. Het is geweldig dat ze jaren later toch weer zijn opgedoken."

The Beatles waren meerdere malen in Top of the Pops te zien, maar gaven alleen in de betreffende uitzending van 1966 een liveoptreden.

De beelden zijn nog niet gedeeld, maar worden op 20 april vertoond op het BFI London Film Festival.