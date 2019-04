Billie Eilish is met haar zeventien jaar de jongste zangeres die met haar debuutalbum terecht is gekomen op de eerste plek in de Britse albumtophonderd.

De Amerikaanse kwam vrijdag op de hoogste positie binnen met haar album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en brak derhalve een record; ze is de jongste zangeres ooit bovenaan die hitlijst.

Hiervoor stond het record op naam van Joss Stone, die in 2004 slechts twee maanden ouder dan Eilish was toen haar album Mind Body and Soul de lijst aanvoerde.

Avril Lavigne is de op twee na jongste zangeres ooit bovenaan de hitlijst. De Canadese was achttien jaar en drie maanden oud toen ze met haar debuutalbum Let Go in 2003 op de eerste plek stond.

Billie, die wereldwijd hoge ogen scoort, is dankbaar voor alle steun. "We hebben heel hard gewerkt aan dit album", laat de zangeres weten aan de Official Charts Company, die de lijst samenstelt. "Bedankt voor alle liefde."

Ook in Nederland kwam Eilish vrijdag op de eerste plek in de Album Top 100 binnen.