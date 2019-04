De Amerikaanse rapper Nipsey Hussle, die deze week op 33-jarige leeftijd werd doodgeschoten, werd op sociale media door Beyoncé , Rihanna en Drake geëerd, maar in Nederland werd vóór zijn dood eigenlijk amper over hem geschreven of gesproken. Wie was de rapper en wat maakte hem zo bijzonder?

Nipsey Hussle, echte naam Ermias Asghedom, werd op 15 augustus 1985 geboren in de arme buurt Crenshaw, Los Angeles. De rapper, die in 2018 werd genomineerd voor een Grammy, was niet alleen met muziek bezig, maar ook met het verbeteren van de buurt waar het voor hem ooit allemaal begon.

"Ik heb het gevoel dat ik een ambassadeur ben", vertelt Nipsey Hussle eerder over zijn jeugd in de bendecultuur in een interview met Complex. "Niemand anders is het, behalve Snoop (Dogg, red.), hij is mijn homeboy, maar komt uit een ander tijdperk. (...) Ik weet dat wat ik doe nieuw is, dus ik accepteer het gevoel van op onbekend terrein zijn. Ik heb het idee dat als ik mijn geluk niet serieus neem, ik weer terugga en dingen ga doen die mijn vrijheid in gevaar brengen. Ik heb een dochter nu, het is een ander gevoel."

'Op straat verdiende ik geld met van alles'

Nipsey Hussle wordt in de rapscene bekend met enkele mixtapes. In 2018 komt zijn eerste studioalbum uit, Victory Lap. De plaat wordt genomineerd voor een Grammy in de categorie beste rapalbum, maar moet het uiteindelijk afleggen tegen Cardi B. Het bekendste en meest gestreamde nummer van het album is Dedication, dat Nipsey Hussle opnam met Kendrick Lamar.

De rapper vindt zijn carrière wat onwerkelijk. "Muziek maken om de rekeningen te kunnen betalen is een oncomfortabele situatie", legt hij aan Complex uit. "Ik wilde nooit in die situatie zijn. Toen ik nog veel op straat was, verdiende ik geld met van alles, dus we hoefden niet zo veel druk op onze muziek te leggen. Bijvoorbeeld: als dit me niet lukt, dan kan ik niet eten, of dan kan ik de rekeningen niet betalen."

Nipsey Hussle en zijn vriendin Lauren London tijdens de pre-party van de Grammy's in 2018.

Inzet voor arme mensen

De rapper is trots op zijn afkomst (half Amerikaans, half Eritrees) en investeert in een wetenschapscentrum, genaamd Vector. Hiermee wil hij ervoor zorgen dat er meer diversiteit komt in de technologiewereld.

Verder beheert hij het museum Destination Crenshaw, waarin grote werken van Afro-Amerikaanse artiesten worden tentoongesteld. Ook opent de rapper in 2017 samen met zijn broer de winkel The Marathon Clothing.

Op 31 maart wordt Nipsey Hussle voor diezelfde winkel doodgeschoten. Volgens TMZ openen onbekenden het vuur op drie mensen voor de winkel. Zij raken allemaal gewond, de rapper overlijdt in het ziekenhuis. Vlak voor de schietpartij plaatst de Hussle nog een tweet met de tekst: "Sterke vijanden hebben is een zegen."

Sterren rouwen op sociale media

Nipsey Hussle laat zijn vriendin, actrice Lauren London (34), zijn dochter Emani Asghedom en hun zoon Kross Asghedom achter. Op Instagram schrijft London geen woorden te hebben voor de situatie. "Ik voel me volledig verloren. Ik ben mijn beste vriend kwijt. Mijn heiligdom. Mijn beschermer. Mijn ziel. Ik ben verloren zonder jou. We zijn verloren zonder jou, schat. Ik heb geen woorden."

Ook vanuit de muziekwereld wordt er geschokt gereageerd op het overleden. Rapper Drake is een van de eersten die reageert. "We hadden net voor het eerst in jaren weer contact gehad en zouden deze zomer samen een nummer uitbrengen, want het was al te lang geleden. Het ging zo goed met je en dat maakte me gelukkig terwijl ik het van een afstandje bekeek. Niemand zegt ooit iets slechts over jou, je was echt, voor de mensen om je heen en voor de rest van ons. Ik schrijf dit hier omdat ik wil dat de wereld weet dat ik jou zag als een respectabele man."

Chance the Rapper tweet: "RIP Nipsey man. Dit is tragisch." Rihanna deelde een aantal foto's, waaronder eentje van de rapper met zijn dochtertje Emani op de rode loper van de Grammy's in februari. "Dit is niet te bevatten", schrijft ze daarbij. "God, laat zijn ziel rusten in vrede en bied steun aan iedereen om hem heen. Ik vind het zo erg dat dit je is overkomen Nipsey Hussle."

"Bij jou ging het ergens over", schrijft Pharrell Williams op Twitter. "Je was positief en zette je in voor je gemeenschap. Daardoor heb je miljoenen mensen geïnspireerd. Miljoenen die voor altijd achter jouw woorden blijven staan. Rust tussen de sterren."

Bloemenzee voor overlijden van Nipsey Hussle.

Gevecht tussen fans tijdens herdenking

Naar aanleiding van zijn overlijden, wordt er in Crenshaw een herdenking georganiseerd voor Hussle. Daar komen honderden mensen op af.

De mensen verzamelen zich bij de winkel waar Nipsey Hussle wordt neergeschoten. Er ontstaat een gevecht tussen een paar fans waarbij flessen drank en kaarsen breken, aldus een aanwezige. Door de situatie ontstaat paniek omdat gedacht wordt dat er geschoten is. Mensen proberen snel een veilig heenkomen te zoeken en in het gedrang dat ontstaat, vallen volgens de politie de meeste gewonden.

Een woordvoerder van de politie zegt dat zeker tien mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht, waarvan twee in kritieke toestand.

Verdachte van schietpartij zegt onschuldig te zijn

Inmiddels is er ook een verdachte aangehouden voor de moord op Hussle, maar hij zegt onschuldig te zijn. De 29-jarige Eric Holder werd 4 april voorgeleid in Los Angeles. Hij wordt ook verdacht van poging tot moord en wapenbezit.

Verdachte van de schietpartij Eric Holder (rechts) met zijn advocaat Christopher Darden (links).