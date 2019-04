De Amerikaanse folkrockband The Lumineers gaat op tour door Europa en staat 18 november in TivoliVredenburg in Utrecht.

De kaartverkoop start op 12 april om 10.00 uur via Ticketmaster. De band zal ook optredens geven in onder meer Duitsland, Spanje, Italië en Zwitserland.

The Lumineers braken in 2012 door met hun hit Ho Hey. Het nummer bereikte in Nederland de top tien. Deze maand komt hun nieuwe album III uit.

De laatste keer dat de band in Nederland optrad, was in 2016.