Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Ariana Grande feat. Victoria Monét - MONOPOLY

Dit duet van Ariana Grande met goede vriendin en songwriter Victoria Monét met de songtekst "I like women and men" leidde tot discussie over de vermeende biseksualiteit van Grande. Die liet vervolgens weten zich niet te willen "labelen". Het vrolijke MONOPOLY werd afgelopen maandag onverwacht uitgebracht.

Beluister het nummer hier

Tom Odell - Summer Day

Speciaal voor de soundtrack van de Fins-Britse animatiefilm Moominvalley schreef Tom Odell het nummer Summer Day. De Britse zanger, die vooral bekend is van zijn hit Another Love, geeft begin september een optreden op het Nederlandse muziekfestival Appelpop.

Beluister het nummer hier

Anouk - It's A New Day



Anouk gaf afgelopen maart op Instagram al een voorproefje van haar nieuwe single It's A New Day. In het filmpje is ze te zien in haar huiskamer, waar ze ontspannen het liedje zingt. Het is sinds het verschijnen van Anouks laatste Nederlandstalige album Wen D'r Maar Aan het tweede Engelstalige nummer dat de zangeres uitbrengt. In februari lanceerde ze het lied Million Dollar.

Beluister het nummer hier

Jennifer Lopez feat. French Montana - Medicine

Medicine is alweer de derde samenwerking tussen Jennifer Lopez en rapper French Montana, na hun gezamenlijke singles Same Girl en I Luh Ya Papi. Medicine verschijnt vlak voor de start van de Amerikaanse It's My Party-tournee van Lopez, ter ere van haar vijftigste verjaardag.

Beluister het nummer hier

The National - Light Years

Vlak voor het uitkomen van hun achtste album I Am Easy To Find in mei brengt The National de single Light Years uit. Samen met het nieuwe album zal er ook een gelijknamige korte film verschijnen, met actrice Alicia Vikander in de hoofdrol. De Amerikaanse rockband is 16 augustus op Lowlands te zien.

Beluister het nummer hier

De redactie van Spotify stelt elke week een lijst samen met nieuwe muziek, je vindt deze nummers in de New Music Friday-lijst.