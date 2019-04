Céline Dion is bezig met een nieuw album en gaat in navolging daarop op tour door de VS. De 51-jarige zangeres ging tien jaar geleden voor het laatst op tournee door Noord-Amerika.

In een livegesprek op Facebook kondigde de Canadese de Courage World Tour aan. "Het is tijd voor verandering; tijd om op pad te gaan", sprak Dion. "Zoveel mensen kwamen naar ons toe, maar nu zijn wij van mening dat we naar hen toe moeten gaan en elkaar moeten zien."

De Grammy-winnares gaf daarnaast prijs dat de tournee gepaard gaat met een nieuw album, dat rond november zal moeten verschijnen. Een van de nummers zal Courage zijn. "We krijgen allemaal een hoop dingen in het leven te verduren en er is moed voor nodig om door te gaan."

Het laatste album van Dion dateert van augustus 2016, toen ze Encore un soir uitbracht. Dion trad sinds 2011 in Las Vegas op. Daar gaf ze meerdere optredens per jaar in Caesar's Palace.



In 2016 gaf Dion nog wel losse optredens in Noord-Amerika, maar die waren geen onderdeel van een wereldtournee. In 2018 gaf ze nog optredens in Azië en Oceanië.