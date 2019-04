Dua Lipa is bezig met de productie van haar tweede studioalbum. Voor die plaat heeft ze de handen ineen geslagen met Nile Rodgers.

Op haar Instagram-pagina deelt de Kosovaars-Britse zangeres van Albanese afkomst een foto van zichzelf met de 65-jarige Chic-frontman. "Gisteren was er echt een voor in de boeken", schrijft de 23-jarige zangeres.

"Nadat ik zo lang aan het toeren was, besefte ik dat mijn eerste album overwegend elektronisch is en dat ik meer live instrumenten wil. Dit album heeft precies dat", stelt Dua Lipa, die met Rodgers aan het werk is in Abbey Road Studios in Londen.

Rodgers produceerde eerder muziek van David Bowie, Madonna, Diana Ross en Mick Jagger. "Ik was gisteravond in de studio met Nile Rodgers en ik barstte haast in tranen uit toen ik zag hoe er meer leven in de opnames werd geblazen. Elke dag komen we een stapje dichterbij. Ik kan niet wachten tot jullie dit horen."