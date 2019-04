Beyoncé zou bezig zijn met een aantal nieuwe nummers en komt daarnaast met een eigen documentaire op Netflix, melden bronnen donderdag aan Us Magazine.

De 37-jarige zangeres zou werken aan meerdere nieuwe platen, die op een 'deluxealbum' moeten verschijnen. Dat album zou verder met oude hits aangevuld worden.

Beyoncé zou ook werken aan een Netflix-documentaire rondom haar optreden op het festival Coachella in 2018. Daar schreef de Amerikaanse vorig jaar april geschiedenis als eerste vrouwelijke headliner met een donkere huidskleur. Alleen Lady Gaga en Björk gingen haar voor als vrouwelijke headliners.

Over de carrière van Beyoncé verscheen in 2013 al de HBO-documentaire Life Is But A Dream. Een releasedatum voor het portret van Netflix is nog niet bekendgemaakt.

Zangeres gaat ook samenwerken met adidas

Tevens werd donderdag bekend dat de zangeres gaat samenwerken met sportmerk adidas.

Ze zal fungeren als "creatieve partner" en onder meer schoenen gaan ontwerpen. Onder de vlag van adidas zal Beyoncé ook haar eigen sportmerk Ivy Park opnieuw introduceren. Het merk was eerder te koop bij de winkelketen Topshop.

Bovendien werkt Beyoncé dit jaar verder aan haar filmcarrière. Voor de liveactionversie van de Disney-klassieker The Lion King spreekt ze de stem van Nala in. De Nederlandse release van die film staat gepland voor 17 juli.

Beyoncé was eerder te zien in onder meer Austin Powers in Goldmember. Ze kreeg een Golden Globe-nominatie voor haar rol in Dreamgirls.