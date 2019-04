De Britse band UB40 treedt komende zomer op in Rotterdam. De formatie is de eerste naam die bekend is gemaakt voor het festival Reggae Rotterdam, meldt RTV Rijnmond.

Het festival vindt op 28 juli plaats in het Kralingse Bos. De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan.

UB40, bekend van hits als Red Red Wine, I've Got You Babe en (I Can't) Help Falling in Love With You, viert dit jaar zijn veertigjarig jubileum. Vorige maand bracht de band hun nieuwe album A Real Labour of Love uit. De plaat bevat zestien nummers en is geïnspireerd door hun eigen reggaenummers die ze begin jaren tachtig uitbrachten.

De organisatie van Reggae Rotterdam laat weten dat er binnenkort meer namen bekendgemaakt gaan worden. Het is de derde keer dat het festival plaatsvindt.