De Amerikaanse rockband Pixies geeft in oktober twee shows in Nederland.

De band, die in 2016 voor het laatst te vinden was in Nederland, staat op 3 oktober in het Utrechtse TivoliVredenburg en een dag later in 013 in Tilburg.

Pixies ging in 1993 uit elkaar, maar kwam tien jaar later weer bijeen. Het laatste album van de band uit Boston, Head Carrier, verscheen in 2014. In september komt de opvolger uit.