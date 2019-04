Madonna staat op het punt om haar comeback te maken. De 'Queen of Pop' liet sinds haar album Rebel Heart uit 2015 weinig van zich horen, maar woensdag om 18.00 uur bracht ze de single Medellin uit. De bijbehorende clip verschijnt op woensdag 24 april om 22.00 uur bij MTV, terwijl het album op 14 juni uitkomt. NU.nl blikt terug op de hoogtepunten en opvallendste momenten uit haar carrière.

Madonna wordt op 16 augustus 1958 geboren als Madonna Louise Ciccone in een katholiek gezin in de Amerikaanse stad Bay City, Michigan. Ze begint haar carrière als achtergronddanseres bij andere artiesten, maar besluit haar droom om zangeres te worden niet op te geven. De popster treedt eerst op als zangeres bij een aantal bandjes, maar startte in 1982 haar solocarrière.

In 1983 scoort Madonna met Holiday haar eerste internationale toptienhit en het naar zichzelf vernoemde debuutalbum volgt al snel. Een jaar later bevestigt ze definitief haar status als nieuwe popster met de nummer 1-hit en het gelijknamige album Like A Virgin. Haar optreden bij de MTV Video Music Awards, waarbij ze in een trouwjurk uitdagend over de grond rolt, zorgt gelijk voor de eerste grote controverse van haar carrière.

Eerste huwelijk en acteerwerk

De popster treedt in 1985 voor het eerst in het huwelijk. Ze trouwt met acteur Sean Penn, die ze leerde kennen op de set van de videoclip voor Material Girl. De twee besluiten in 1987 uit elkaar te gaan en in 1989 is de scheiding rond.

In 1985 neemt ook Madonna's acteercarrière een vlucht wanneer ze een hoofdrol speelt in de film Desperately Seeking Susan. In 1987 volgt de film Who's That Girl. Voor haar vertolking van de Argentijnse presidentsvrouw in Evita wint Madonna in 1997 een Golden Globe. Haar regiedebuut volgt in 2011 met W.E. dat met gemengde reacties wordt ontvangen.

Madonna kan als popster in de jaren tachtig niet meer stuk. Van haar derde plaat True Blue worden wereldwijd maar liefst 25 miljoen exemplaren verkocht. In 1989 weet ze alle ogen op zich gericht met de videoclip bij Like A Prayer. De religieuze symbolen in de video leiden tot protesten vanuit de katholieke kerk, maar dit doet niets af aan het succes van de single en het bijbehorende album.

In opspraak door choreografie en boek

Het is zeker niet de laatste keer dat Madonna in opspraak raakt. Haar Blond Ambition Tour (1990) roept weerstand op door de seksueel getinte choreografie. Hetzelfde geldt voor de videoclip bij Justify My Love waarin bondage en een homoseksuele kus te zien zijn. In 1992 doet het popicoon er nog een schepje bovenop met het boek Sex met daarin veel seksueel getinte beelden en suggestieve foto's en het bijbehorende album Erotica.

In 1990 heeft Madonna een kortstondige relatie met regisseur Warren Beaty met wie ze samenwerkt voor de film Dick Tracy. De zangeres is vervolgens enkele maanden samen met rapper Vanilla Ice, die naar eigen zeggen de relatie verbrak na het uitkomen van Sex, dat hij als sletterig bestempelt. Ook haar relatie met rapper Tupac houdt maar enkele maanden stand.

In 1994 leert Madonna fitnesstrainer Carlos Leon kennen. De twee krijgen in 1996 dochter Lourdes en blijven samen tot 1997.

Succes met nieuw geluid

Na een commercieel wat minder succesvolle periode, komt Madonna eind jaren negentig terug met single Frozen en het album Ray Of Light. Ze ontvangt volop lof van recensenten die haar prijzen om de volwassen en avontuurlijke stijl. De plaat gaat wereldwijd meer dan zestien miljoen keer over de toonbank.

Regisseur Guy Ritchie ontmoet ze in 1998. In 2000 krijgen ze samen een zoon. Een dag na de doop van hun zoon Rocco, treden Madonna en Ritchie met elkaar in het huwelijk, dat standhoudt tot 2008.

Wisselend succes en jonge vriendjes

Na het jaar 2000 oogst Madonna wisselend succes met haar platen. Music (2000) blijkt een grote hit, terwijl American Life (2003) wederom met veel ophef wordt ontvangen. Van het discoalbum Confessions on a Dancefloor (2005) met de hitsingle Hung Up worden meer dan tien miljoen exemplaren verkocht, terwijl ze voor Hard Candy (2008) kritiek krijgt op het volgen van trends.

Madonna is na de MTV VMA's van 2003 weer het onderwerp van gesprek door tijdens haar optreden live op televisie met Britney Spears en Christina Aguilera te zoenen. Met de Confessions Tour, waarvoor ze in 2006 de wereld over reist, haalt ze zich wederom de woede van de katholieke kerk op de hals. Dit gebeurt omdat ze het lied Live To Tell hangend aan een kruis ten gehore te brengt.

Kinderen adopteren uit Malawi

In 2006 adopteert Madonna voor het eerst een kind uit Malawi. De adoptie van de in 2005 geboren David Banda verloopt niet zonder controverse. Critici beweren dat Madonna zich niet aan de gestelde regels van adoptie houdt, wat de zangeres zelf ontkent in een interview met Oprah Winfrey. In 2007 adopteert ze dochter Mercy, die in 2006 geboren is.

Madonna's twee recentste platen, MDNA (2012) en Rebel Heart (2015), leveren niet de successen van voorheen op. Toch belanden de platen wereldwijd wel in de hoogste regionen van de hitlijsten.

Rond dezelfde tijd is Madonna voortdurend in het nieuws vanwege kortstondige relaties met jongere partners. Zo brengt ze tijd door met Jesus Luz (destijds 22), de Nederlandse danser Timor Steffens (destijds 26) en de Frans-Algerijnse choreograaf Brahim Zaibat (destijds 24).

Speculeren over nieuw album

In 2017 reist Madonna nogmaals naar Malawi om de tweeling Esther en Stella te adopteren. Het is de laatste toevoeging aan haar gezin, waarmee ze permanent naar Portugal verhuist. Hier werkt ze in alle rust aan een nieuwe plaat, die naar verluidt in 2019 verschijnt. Een mysterieuze fotocollage van een X op haar Instagram-account zorgde voor speculatie over nieuwe muziek.

Ook bevestigde Madonna in de laatste weken dat ze een optreden geeft op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. De finale van dat evenement vindt op 18 mei plaats. Eerder gingen al geruchten dat de zestigjarige Madonna een show zou geven in Tel Aviv, maar begin april werd dit optreden pas bevestigd door de Israëlische staatsomroep KAN.

Het wordt de vierde keer dat Madonna optreedt in Israël. Eerder gebeurde dat in 2012, 2009 en 1993. Ze heeft het land vaker bezocht wegens haar interesse in de joodse leer Kabbalah.