De video van het nummer Witch Doctor van De Staat is op basis van een rondvraag van VPRO's muziekplatform 3voor12 verkozen tot de beste Nederlandse clip.

3voor12 deed als onderdeel van zijn videoclipweek onderzoek naar de beste muziekvideo's van Nederlandse bodem.

Ze vroegen meer dan veertig filmmakers, artiesten en andere muziekprofessionals om hun favorieten te selecteren. Daar kwam een selectie van 25 video's uit voort.

10. The Opposites - Laatste Keer (Sam de Jong, 2014)

Het rappersduo The Opposites, bestaande uit Willy en Big2, scoorde tussen 2005 en 2013 een aantal grote hits, waaronder Slapeloze Nachten en Broodje Bakpao. In 2014 gingen de twee uit elkaar, maar niet voordat ze hun album Slapeloze Nachten lanceerden, met daarop het lied Laatste Keer. De opvallende video werd geregisseerd door Sam de Jong.

9. Sevdaliza - Human (Emmanuel Adjei, 2016)

De Iraans-Nederlandse zangeres, componist en producent Sevdaliza is in Nederland bij het grote publiek nog niet zo bekend, maar haar video's worden vaak bekeken op YouTube. Zo is de clip van Human, geregisseerd door Emmanuel Adjei, al meer dan vijftien miljoen keer bekeken.

8. Sevdaliza - Shahmaran (Emmanuel Adjei, 2018)

Sevdaliza wist met twee van haar videoclips door te dringen tot de top tien van 3voor12. De zangeres die in 2017 haar debuutplaat ISON op de markt bracht, werkte ook voor Shahmaran met regisseur Adjei.

7. Golden Earring - When The Lady Smiles (Dick Maas, 1984)

Deze hit van Golden Earring is de oudste videoclip die we in de lijst tegenkomen. Het lied van de Haagse rockband behaalde in 1984 de eerste plaats in de Nederlandse hitlijsten. De bekende filmregisseur Dick Maas werd gestrikt om de bijbehorende videoclip te verzorgen. Deze video zorgde voor de nodige controverse door de scène waarin Barry Hay een non aanrandt.

6. De Jeugd Van Tegenwoordig - Elektrotechnique (Lernert & Sander, 2011)

De Jeugd Van Tegenwoordig scoort in Nederland al jaren hit na hit. Met liedjes als Watskeburt, Get Spanish en Sterrenstof bestormden ze de hitlijsten. Elektrotechnique uit 2011 bleek een minder grote hit op de radio, maar de videoclip heeft bij de kenners van 3voor12 wel indruk gemaakt.

5. Ronnie Flex & Lil' Kleine - Drank & Drugs (Sam de Jong, 2015)

Drank & Drugs betekende voor zowel Lil' Kleine als Ronnie Flex een grote doorbraak in de hitlijsten. Het lied behaalde de eerste plaats en was een tijdlang niet weg te denken van de Nederlandse radio. De videoclip, ook geregisseerd door Sam de Jong, kan op waardering van de muziekprofessionals rekenen.

4. Bastian - You've Got My Love (Sandder Lanen, 2001)

Producent Bas Bron, onderdeel van De Jeugd Van Tegenwoordig, scoorde aan het begin van dit decennium nog een hit met zijn lied You've Got My Love onder de artiestennaam Bastian. Hij treedt tegenwoordig ook regelmatig op onder de naam Fatima Yamaha.

3. The Opposites - Sukkel Voor De Liefde (Paul Geusebroek, 2013)

The Opposites komen voor de tweede keer voorbij in de lijst. In de videoclip voor Sukkel Voor De Liefde, geregisseerd door Paul Geusebroek, zien we hoe Willy door drugsgebruik en overmatig feesten ten onder gaat.

2. zZz - Grip (Roel Wouters, 2007)

De Amsterdamse band zZz, bestaande uit Björn Ottenheim en Daan Schinkel, bracht in 2008 hun derde album Running With The Beast uit, waar het lied Grip van afkomstig is. De door Roel Wouters geregisseerde video is volgens het onderzoek van 3voor12 de op een na beste videoclip van Nederlandse bodem.

1. De Staat - Witch Doctor (Floris Kaayk, Studio Smack & Torre Florim, 2015)

De Nijmeegse band De Staat lanceerde in 2013 hun derde album I CON waar het lied Witch Doctor op te vinden is. De video, een samenwerking tussen Floris Kaayk, Studio Smack en Torre Florim, verscheen in 2015. De clip speelt zich af in een fabriekshal, waarbij een opvallende choreografie centraal staat.