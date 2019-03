Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Kelly Clarkson - Broken & Beautiful

Op de soundtrack van de nieuwe animatiefilm Ugly Dolls (vanaf 31 juli in de bioscopen) staan veel bekende namen. Onder anderen Pitbull en Nick Jonas maakten nummers voor de film, maar ook Kelly Clarkson verleende haar medewerking. De zangeres, bekend van grote hits als Because of You en Stronger, zong voor de film het nummer Broken & Beautiful in. Pink schreef mee aan het door Marshmello geproduceerde nummer.

Editors - Barricades

De Britse indierockband Editors kondigde eerder al aan met nieuwe muziek te komen, en Barricades is daarvan de eerste single. Editors brengt voorlopig geen nieuw album uit, maar het nummer zal wel staan op een nieuwe versie van hun album Violence, dat in de zomer verschijnt. De band staat overigens ook op het Nederlandse festival Down the Rabbit Hole.

Famke Louise - Derrière

Op Derrière zingt Famke Louise over haar groeiende bankrekening en de afgunst van anderen die zij hierbij ervaart. Het is de eerste single die zij uitbrengt onder het label Trifecta van Ali B. Later op vrijdag zal de bijbehorende videoclip verschijnen.

Khalid - Self

Hij is pas 21 jaar, maar heeft al samengewerkt met een reeks bekende namen, zoals Pink, Justin Bieber en Shawn Mendes. Dit keer brengt Khalid een solosingle uit, die ook zal staan op zijn nieuwe album Free Spirit dat uitkomt op 5 april.

Zara Larsson - Don't Worry Bout Me

De twintigjarige Zara Larsson brengt twee maanden na haar vorige single Ruin My Life weer een nieuw nummer uit. Het uptempo nummer over zelfacceptatie zal ook staan op het tweede studioalbum van de Zweedse, dat later dit jaar uitkomt en de opvolger is van So Good uit 2017.

De redactie van Spotify stelt elke week een lijst samen met nieuwe muziek, je vindt deze nummers in de New Music Friday-lijst.