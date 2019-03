Davina Michelle (23) stond elf weken op één in de Top 40 met haar vertolking van Duurt te lang, maar dat heeft er niet voor gezorgd dat ze nu vaker in het Nederlands gaat zingen. De zangeres zegt dat een hit scoren voor haar geen prioriteit heeft.

"Dat klinkt als correct gelul, maar ik wil een stabiele carrière met muziek die ik mooi vind", zegt Davina Michelle in gesprek met de Volkskrant.

Duurt te lang is een cover van een nummer van rapper Glen Faria, waar Davina Michelle, die eigenlijk Michelle Davina Hoogendoorn heet, haar eigen draai aan gaf. Haar eigen nummer Skyward staat inmiddels ook in de Top 40. "Iedereen is enthousiast, ik sta gelukkig niet voor aap. Natúúrlijk voel ik druk vanwege het succes van Duurt te lang. Om mezelf te beschermen, denk ik: het wordt niet net zo'n hit."

Ook populair in Schotland

Hoewel Hoogendoorn niet uit is op een hit, zou ze doorbreken in het buitenland wel "vet" vinden. "Concertorganisator Mojo pusht mijn liedjes op buitenlandse radiostations en op Spotify. Nadat mijn cover van What About Us viral was gegaan, heb ik in Orlando en San Diego opgetreden."

"In San Diego werd een huis voor 18 miljoen dollar (zo'n 16 miljoen euro) verkocht. Dat is niet: open dag, Funda. Dat is een evenement. Dus zong ik anderhalf uur voor honderdvijftig miljonairs op een glazen podium op een zwembad."

Ook in Schotland is de zangeres al populair. "Een Belgische pub in het dorpje Ayton - 500 inwoners - wilde in 2017 mijn vlucht en verblijf betalen. Ik denk: supervet, Schotland. Na mijn optreden zijn we aan de whisky gegaan en hebben we karaoke gezongen. Een jaar later stond ik er weer. Nou, het hele dorp liep uit, er hingen posters op houten hekjes met 'Davina Michelle is coming'."