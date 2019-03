Verschillende persgroepen en mediaorganisaties hebben hun beklag gedaan over de strenge regels bij de onlangs begonnen Sweetener-tour van Ariana Grande. Het tourbedrijf van de Amerikaanse popster zou concertfotografen te veel beperkingen opleggen.

De NPPA (National Press Photographers Organization) heeft samen met vijftien andere mediabedrijven, waaronder Associated Press en The New York Times, een brief geschreven aan GrandAriTour, Inc., het bedrijf van de zangeres. Hierin protesteren ze tegen het contract dat getekend moet worden voordat er foto's gemaakt mogen worden bij Grandes concerten.

Zo moeten de fotografen de rechten over de gemaakte foto's afstaan aan het bedrijf van Grande. Vervolgens wordt verwacht dat de mediaorganisaties aan hetzelfde bedrijf toestemming vragen om de foto's te mogen gebruiken in publicaties.

Zelfs als een bedrijf schriftelijke toestemming krijgt om een foto te gebruiken, geldt dit eenmalig en enkel bij een publicatie over het concert van de zangeres. Volgens de bedrijven die de brief schreven, is het contract in strijd met journalistieke waarden.

Grande begon haar Sweetener-tour op 18 maart in de Amerikaanse stad Albany. Op 23 en 24 augustus en 11 september treedt ze op in de Ziggo Dome in Amsterdam.