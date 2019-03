Thomas Acda laat in gesprek met Noisey weten dat er niet veel nodig is voor een reünie van Acda en De Munnik: "We zijn niet voor het geld uit elkaar gegaan."

Op de vraag welk geldbedrag ervoor zou zorgen dat de twee muzikanten weer een duo vormen, antwoordt Acda enigszins gekscherend: "Bij Doe Maar was het 1 miljoen, geloof ik. Dat lijkt me een mooi bedrag om mee te beginnen. Maar als Paul gewoon een goed lied heeft, kom ik ook wel hoor."

Mocht het tot een reünie komen, dan zal Acda sommige dingen wel iets anders gaan doen: "Ik zou het wel veel commerciëler aanpakken als we terugkomen: alles moet kapot gesponsord zijn, fuck het dan ook maar. Kom maar op met je ING-spotje, kan me niet schelen of ze witwassen."

'Paul en ik wilden grootse dingen verrichten'

Het duo Acda en De Munnik brak door in de jaren negentig. In 1998 werd Niet of nooit geweest hun eerste grote hit. Later volgden platen als Laat me slapen en Het regent zonnestralen. Samen met Van Dik Hout maakten ze Zij maakt het verschil, onder de naam De Poema's. De twee gingen in 2015 na een afscheidstournee uit elkaar.

In een recent interview met De Telegraaf vertelde Acda dat hij zijn oude compagnon mist: "Paul en ik wilden samen grootse dingen verrichten, wat ons altijd blind bond", aldus de 52-jarige artiest. "Ik mis het om niet meer automatisch deel uit te maken van een team."