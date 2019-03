Trijntje Oosterhuis durfde in de periode rond haar scheiding amper het podium op doordat de roddelpers veel over haar liefdesbreuk schreef.

"Ik heb wel vaker knikkende knieën voor ik opga, maar in die tijd was ik erdoor verlamd", vertelt Oosterhuis zaterdag in Volkskrant Magazine. "Ik voelde me wankel en twijfelde aan alles, ik twijfelde er zelfs aan of ik nog zangeres wilde zijn. Vroeg me af: is dit het me wel waard?"

Volgens de zangeres raakte ze zichzelf kwijt in de periode na haar scheiding. "En de hele wereld keek mee. Het is behoorlijk intimiderend als je door je hoeven bent gezakt en iedereen heeft een mening over je."

"Ik had het gevoel dat mensen in de zaal alles van me wisten. Dat ís niet zo, maar toch durfde ik bijna het podium niet meer op. Als ik naar voren moest, het licht in, dacht ik: laat me alsjeblieft in het donker. Ik stond echt duizelig in de coulissen, wilde het liefst wegkruipen. Maar dat kan niet, je móét."

Om van haar angst af te komen, heeft Oosterhuis in die tijd hulp gezocht en zichzelf gedwongen om het podium op te gaan. Ze was een aantal jaar getrouwd met Sander van den Eeden, met wie ze twee zoons kreeg. Momenteel is ze samen met gitarist Alvin Lewis, met wie ze een dochter heeft.