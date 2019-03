Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Tame Impala - Patience

Vier jaar na het uitbrengen van hun laatste album brengt de Australische rockband nieuw werk uit. Patience is de eerste single van het vierde studioalbum, dat vermoedelijk deze zomer verschijnt. Tame Impala is dit jaar ook te zien op Lowlands.

Trijntje Oosterhuis - Dit is voor mij

Trijntje Oosterhuis kondigde het al aan: haar volgende album wordt geheel Nederlandstalig. Eind mei verschijnt haar cd, waarvoor ze samenwerkt met onder anderen Vjeze Fur van de Jeugd Van Tegenwoordig en Alain Clark. Voor haar eerste single Dit is van mij ging de zangeres een samenwerking aan met Linde Schöne.

Tino Martin - Alles

De zanger was afgelopen week volop in het nieuws wegens een vermeende vechtpartij waarbij hij betrokken was, maar desondanks brengt de volkszanger een nieuw nummer uit. Alles is de eerste single van zijn komende album, en het nummer brengt hij vast ook ten gehore tijdens het concert dat hij op 8 juni geeft in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Alan Walker - On my way

De Noorse dj Alan Walker brak in 2015 door met zijn grote hit Faded, waarvan het succes in meer dan tien landen werd beloond met een platina plaat. Voor zijn nieuwste nummer werkte hij samen met de Amerikaanse zangeres Sabrina Carpenter en de Puerto Ricaanse zanger Furroko, die een Spaanstalig couplet verzorgt op het dancenummer.

Wudstik - Jij en ik

Wudstik, de artiestennaam van Jermain van der Bogt, werd in 2013 landelijk bekend door zijn deelname aan The voice of Holland, waarin hij de halve finale bereikte. Vorig jaar maakte hij het album Cyclus, waarop twaalf nummers staan die elk zijn geïnspireerd door een maand van het jaar. Nu is het weer tijd voor een 'normale' single: op het popliedje Jij en Ik zingt Wudstik over de liefde.

K3 - Heyah Mama 2.0

Het is alweer twintig jaar geleden dat Kristel, Kathleen en Karen doorbraken met het vrolijke Heyah Mama. Inmiddels bestaat K3 uit de leden Hanne, Marthe en Klaasje en ter gelegenheid van het jubileum van hun eerste hit hebben ze er een nieuwe, hippere versie van uitgebracht. Even wennen voor de fans misschien, want de drie zangeressen rappen ook in Heyah Mama 2.0.

