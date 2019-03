Ondanks de controverse die recentelijk is ontstaan door de documentaire Leaving Neverland, blijft Michael Jackson zijn plek in de Rock & Roll Hall of Fame behouden. Bronnen binnen het Amerikaanse museum melden dat het eerbetoon aan de van misbruik beschuldigde zanger niet wordt verwijderd.

Een directeur van de Hall of Fame meldt aan TMZ dat "muziek muziek is". De in 2009 overleden zanger heeft volgens hem een plek in het eremuseum vanwege zijn "talent en excellentie op muzikaal gebied en zijn blijvende impact op rock 'n roll".

Twee keer is besloten dat Jackson een plek krijgt in de Hall of Fame: in 1997 met de Jackson 5 en in 2001 als soloartiest.

Werk van Jackson ter discussie door Leaving Neverland

Sinds de uitzending van de omstreden documentaire Leaving Neverland is er veel discussie over Jackson en zijn werk. In de film vertellen twee oude vrienden van hem hoe hij ze jarenlang zou hebben misbruikt. Ze waren toen minderjarig. De twee mannen hebben geen bewijs voor hun claims, maar hun verhalen worden door veel mensen wel zeer geloofwaardig genoemd.

Jackson werd in zijn leven meerdere malen aangeklaagd voor misbruik. Tweemaal schikte de zanger, de derde keer sprak een jury hem vrij. De mannen die nu de film hebben gemaakt, getuigden toen dat er niets was gebeurd. Woensdag werd bekend dat het tweetal de zanger opnieuw wil aanklagen.

Het modehuis Louis Vuitton besloot onlangs alle kleding met een Jackson-thema terug te trekken. Ook draaien diverse zenders in Canada, Nieuw-Zeeland en ook de Nederlandse regionale omroep NH geen muziek van Jackson meer. In België worden zijn nummers nu voorafgegaan door een disclaimer over het mogelijke misbruik.

Starbucks liet weten voortaan ook geen liedjes van Jackson meer in de filialen te draaien. Meerdere standbeelden van Jackson, in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, zijn uit musea en winkelcentra verwijderd.