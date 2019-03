Edsilia Rombley is een van de gastartiesten bij WHITNEY – a tribute by Glennis Grace. De zangeres deelt op 6 en 8 september het podium met in Ahoy Rotterdam.

Naast Rombley zal ook Dominique Rijpma van Hulst, beter bekend als Do, haar opwachting maken op de muziekavond ter hommage aan de in 2012 overleden zangeres.

Grace en Rombley zullen op het podium samen het nummer I Know Him So Well ten gehore brengen. Dit nummer zong Houston destijds met haar moeder Cissy.

Voor Grace is het niet de eerste keer dat zij een tribute aan Houston doet. In oktober 2018 stond ze al eens in AFAS Live met de nummers van haar inspiratiebron.

Grace brengt het eerbetoon aan de Amerikaanse zangeres ook naar België. Daar staat de deelneemster aan America's Got Talent op 26 oktober 2019 in de Lotto Arena in Antwerpen.