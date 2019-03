The Cure komt voor het eerst in elf jaar met een nieuw album, heeft zanger en gitarist Robert Smith dinsdag bekendgemaakt, meldt Deadline woensdag.

In een Zuid-Afrikaans radioprogramma rondom het festival Rock on the Lawns in Johannesburg, vertelde Smith zelf over het nieuws.

De artiest maakte verder nog niet veel bekend over het nog titelloze album, dat inmiddels opgenomen is. "We laten verschillende muziekstijlen horen, maar het zal nog steeds als ons klinken", laat Smith alvast weten.

Onbekend is of de nieuwe muziek ook te horen is op de festivals die The Cure aandoet. Onlangs werd bekendgemaakt dat de Britse band op zondag 9 juni op Pinkpop speelt.

The Cure is bekend van nummers als A Forest en Lullaby. Het recentste album van de band, 4:13 Dream, verscheen in 2008. De aangekondigde plaat moet het veertiende studioalbum van The Cure worden.