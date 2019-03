De achtjarige zoon van zangeres Dido heet Stanley, maar de Britse artiest ontkent dat ze zich bij het bedenken van de naam door het nummer Stan van Eminem heeft laten inspireren.

"Níét daarom. Ik zweer het je, ik vond het al de mooiste naam sinds ik een tiener was. En mijn man ook. Dus met het nummer heeft het niks te maken", aldus Dido in een interview met het Belgische tijdschrift Humo.

Dido, die in het nummer Stan te horen is met een zangpartij die oorspronkelijk werd opgenomen voor haar nummer Thank You, geeft wel toe dat haar zoon de reden is waarom ze maar relatief weinig nieuwe muziek uitbrengt.

"Ik stelde het alsmaar uit. Ik wilde erbij zijn als hij naar de kleuterklas ging, en naar de lagere school. Als ik mij ergens op toeleg, dan is het voor de volle 100 procent. Sinds hij er is, wil ik alleen maar zijn moeder zijn. Wij hebben het ook zo leuk samen. Muziek schoof ik aan de kant, het werd iets wat ik deed als ik tijd had. Omdat hij nu wat ouder is, kwam ik er de laatste tijd steeds vaker toe."

'Ik zing over tegenstrijdige gevoelens'

Bovendien is haar zoon een van haar grootste inspiratiebronnen: "Mijn teksten hebben meestal twee kenmerken. Eén: ze gaan over kleine momenten, en twee: ik zing over tegenstrijdige gevoelens. Vooral dat tweede is belangrijk. In elk nummer dat ik ooit heb geschreven, zit licht én duisternis, liefde én pijn. Maar toen Stanley er pas was, was ik alleen maar dolgelukkig. Er was geen conflict, de duisternis was weg! En dat is natuurlijk oninteressant."

Het vijfde album van Dido, Still on my mind, is recentelijk verschenen. In het voorjaar start Dido een tournee door Europa.