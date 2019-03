Dick Dale, ook bekend als 'The King of Surf Guitar', is zaterdagavond op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn bassist Sam Bolle heeft dat zondag laten weten aan de Britse krant The Guardian.

De grondlegger van de surfmuziek is onder meer bekend van zijn compositie Miserlou, die gebruikt werd in de film Pulp Fiction uit 1994. De Amerikaanse gitaarheld was een voorbeeld voor onder anderen Jimi Hendrix en Eddie van Halen.

Dick Dale, de zoon van een Libanese vader en Poolse moeder, werd in 1937 in de Amerikaanse staat Massachusetts geboren als Richard Anthony Monsour. Hij ontwikkelde zijn kenmerkende gitaargeluid door zijn invloeden uit het Midden-Oosten en door een soort 'nat' galmend geluid toe te voegen aan zijn snelle gitaarspel.

De gitarist kreeg zijn bijnaam na zijn single Let's Go Trippin' uit 1961. Dit nummer wordt ook wel gezien als het begin van het surfgenre. Later namen onder anderen The Beach Boys deze muziekstijl over, in een tijdperk dat door muziekcritici ook wel treffend wordt aangeduid als de 'tweede golf' van surfmuziek.

In 2009 werd Dick Dale opgenomen in de Musicians Hall of Fame.