De twee overgebleven Beastie Boys, Adam 'Ad-Rock' Horovitz and Michael 'Mike D' Diamond, geven in april drie optredens in de Verenigde Staten.

De shows zijn geïnspireerd op de onlangs verschenen memoires van de twee, schrijft Billboard.

"We hebben dit boek geschreven en in plaats van hoofdstukken voorlezen in boekenwinkels gingen we het podium op", vertelde Diamond tijdens technologiefestival SXSW. "Maar we zijn vergeten het te filmen."

De nu aangekondigde shows worden gefilmd door Spike Jonze, die eerder de videoclip bij het nummer Sabotage regisseerde. Het eerste optreden vindt op 5 april plaats in Philadelphia. De andere twee volgen op 8 en 9 april in New York.

Beastie Boys begonnen in 2013 al aan boek

Diamond en Horovitz begonnen in 2013 al aan het boek, dat eigenlijk in 2015 uit zou komen.

De memoires gaan niet alleen over de geschiedenis van de groep, van de begintijd tot aan de hoogtepunten zoals de opname in de Rock and Roll Hall of Fame, maar ook over de dood van medeoprichter Adam Yauch alias 'MCA' in 2012.

De Beastie Boys werden meer dan dertig jaar geleden opgericht door Diamond, Horowitz en Yauch, die elkaar van school kenden. In 1986 kwam hun debuutalbum uit, met de bekende hit (You Gotta) Fight For Your Right (To Party).