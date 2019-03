Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Davina Michelle - Skyward

De powerballad Skyward is de eerste release van Davina Michelle sinds haar grote hit Duurt Te Lang. Hoewel de zangeres doorbrak met een Nederlandstalig nummer, is de voertaal in haar nummers normaliter Engels. Op haar nieuwe single laat de zangeres horen haar hand niet om te draaien voor krachtige uithalen en Sia-achtige melodielijnen.

Armin van Buuren - Turn It Up

De opzwepende nieuwe single Turn It Up van Armin van Buuren doet volgens velen denken aan zijn eerdere nummer Blah Blah Blah. Stampende beats en een repeterende mechanische stem, het zijn de ingrediënten voor een dancehit waar de Nederlandse dj het patent op lijkt te hebben. Perfect om Pinkpop mee af te sluiten.

Arcade Fire - Baby Mine (from Dumbo)

Arcade Fire coverde dit klassieke Disney-liedje speciaal voor de soundtrack van de bioscoopfilm Dumbo. Hoewel de Canadese band vooral bekend staat om hun rocknummers, heeft Arcade Fire van Baby Mine een lief klein liedje vol violen en zoete zanglijnen gemaakt.

Gers Pardoel - Zomer

Wat beter dan in de stemming te komen voor de zomer, dan met een nummer dat Zomer heet? Voor deze vrolijke en catchy single werkte Gers Pardoel samen met zanger Jayh. Het is alweer een tijdje geleden dat we hoorden van de Brabantse rapper, eind 2018 kwam zijn laatste single In Mijn Hoofd uit. Op dit moment toert Pardoel rond in België met de theatershow Bijzonder.

Emeli Sandé - Sparrow

Next To Me, Read All About It en Clown, allemaal grote hits van Emeli Sandé, die niet alleen een indrukwekkende stem heeft, maar ook al haar liedjes zelf schrijft. Na een pauze van twee jaar is de Britse weer terug met nieuwe muziek. Sparrow is een emotionele en krachtige ballad die zich meteen in je hoofd nestelt, een nummer zoals we van Sandé gewend zijn.

LSD - No New Friends

LSD, de nieuwe supergroep van zangeres Sia, producer Diplo en zanger Labrinth, doet lekker wat ze zelf wil. Het onwaarschijnlijke trio draagt de gekste kleren, brengt videoclips uit met bizarre animaties en maakt muziek die nergens mee te vergelijken valt. Toch werkt de combinatie van de stemmen van beide zangers en de springerige beats van Diplo wonderwel, bewijst hun vierde single No New Friends.

