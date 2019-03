Eddie Vedder geeft in juni twee soloconcerten in Nederland. De Pearl Jam-frontman doet op zondag 9 en maandag 10 juni AFAS Live aan.

De tour van Vedder start op 9 juni in Amsterdam en eindigt een kleine maand later in Londen, waar de zanger op Wembley de ondersteunende act van The Who zal zijn.

De eerste single van Vedder als soloartiest stond in 2007 op de soundtrack van de film Into The Wild. De 54-jarige artiest ontving voor het nummer Guarenteed een Golden Globe Award. Vier jaar later verscheen het album Ukelele Songs, waarvoor Vedder een Grammy-nominatie kreeg in de categorie Best Folk Album.

Met zijn band Pearl Jam werd Vedder in april 2017 opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. De Amerikanen verkochten in 2017 drie keer AFAS Live uit. Een jaar later deden ze de Ziggo Dome twee keer aan. In 2018 was Pearl Jam als headliner ook te zien op Pinkpop.

De kaartverkoop voor de shows in Amsterdam start op vrijdag 22 maart.