The Rolling Stones brengen volgende maand een nieuw compilatiealbum uit met twintig nummers, waaronder de hits It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It) en Miss You.

De plaat Honk verschijnt op 19 april. Naast oude hits staan er recente nummers op, onder meer van de plaat Blue & Lonesome uit 2016.

Op de luxeversie van het album zijn verder tien nummers te horen met gastartiesten als Dave Grohl, Ed Sheeran en Florence Welch, die meezongen tijdens recente tournees van de rockband. Het nummer Dancing With Mr. D., dat werd opgenomen in het Gelredome in 2017, staat ook op de speciale versie.

The Rolling Stones zijn momenteel ook bezig met opnamen voor een volgend studioalbum, schrijft Rolling Stone.