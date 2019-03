De rapcarrière van de 24-jarige Woenzelaar is "een uit de hand gelopen hobby". De artiest begon op jonge leeftijd door af en toe zelfgemaakte platen op YouTube te plaatsen en mocht in 2016 als gast verschijnen in het muziekprogramma 101Barz. Inmiddels is zijn plaat Don't Fuck with Me meer dan twee miljoen keer gestreamd op Spotify. Vrijdag is zijn album Zero Tolerance verschenen.

De stijl van de rapper is rauw en fel, net als hijzelf een beetje is, zo zegt hij in gesprek met NU.nl. "Ik kan best een kort lontje hebben, soms doe ik dingen zonder erbij na te denken. Mensen vragen me wel vaker waarom ik zo boos kijk. Dat doe ik al van jongs af aan", vertelt Woenzelaar, die zijn echte naam het liefst buiten de publiciteit houdt.

"Die agressieve stijl is een uitlaatklep", gaat de hiphopartiest verder. "Een vorm van frustratie uiten. Ik probeer de laatste tijd ook wat blijere muziek te maken, omdat ik dat agressieve ook wel een beetje zat begin raken. Heimwee gaat al iets meer die kant op. Maar op dit album ben ik vooral nog te horen zoals mensen mij nu kennen."

'Scene is gegroeid dankzij internet'

Niet alleen Woenzelaar wordt bekender, maar de hele hiphopscene wint steeds meer aan terrein in Nederland. De 24-jarige rapper denkt wel te weten waarom Nederlandstalige rap nu zo populair is. "De kwaliteit is gegroeid en dat wordt nu ook beter opgepikt", reageert hij. "Artiesten als Opgezwolle, Fresku en Feis werden nog niet zo veel beluisterd, maar de hele scene is groter geworden dankzij internet en sociale media."

"Dankzij internet zijn nu ook artiesten uit Marokko fucking groot hier. En Algerije is ook een grote speler. Ken je Soolking toevallig? Die gast heeft 2,8 miljoen volgers." Tegelijkertijd is het met die groeiende populariteit ook belangrijker om jezelf te onderscheiden, vertelt Woenzelaar. "Je hebt er maar weinig bij zitten die er echt tussenuit springen. Zo iemand als Sevn Alias, een compleet eigen artiest. Dat is echt belangrijk."

Hiphop onder de rivieren

Net als Fresku, Kempi en Killer Kamal komt Woenzelaar uit Eindhoven; reden om te denken dat die regio een stevige hiphopbasis heeft. Toch valt dat tegen volgens de artiest. "Eerlijk is eerlijk: in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Almere is de scene echt groter. Alles blijft toch voornamelijk boven de rivieren zitten. Zowel in muziek als film."

Met dat laatste heeft de rapper ervaring sinds de misdaadserie Mocro Maffia. Als de crimineel Belg maakte hij in de Videoland-serie zijn acteerdebuut. En dat smaakte naar meer. "Toen ik aan het draaien was, zijn er twee aanbiedingen voorbijgekomen. Ze zijn helaas beide niet doorgegaan. De afgelopen periode was ik echt druk met m'n EP, maar ik wil acteren binnenkort ook zeker meer gaan oppikken."

Muziek die een blijere kant op kan gaan, nieuwe rollen in films of series; als het aan Woenzelaar ligt, blijft hij zich ontwikkelen. Op de vraag waar hij zichzelf over vijf jaar ziet, zegt de rapper "nooit een antwoord te hebben".

"Je kunt van 0 euro naar miljonair gaan of precies andersom, zonder dat je het ooit aan hebt zien komen. Aan zo'n uitgestippeld plan heb je niet zo veel. Maar als ik kijk naar wat ik nog graag wil, zit dat acteren er zeker bij. En in de top tien van Nederlandse artiesten terechtkomen."