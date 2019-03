Neil Young komt op 10 juli met zijn begeleidingsband Promise of the Real naar de Ziggo Dome. De kaartverkoop voor dat concert start op vrijdag 15 maart om 13.00 uur via Ticketmaster, maakte organisator Mojo donderdag bekend.

De Canadese zanger stond in 2016 voor het laatst in Nederland, toen ook in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Eerder zou hij in gesprek zijn geweest voor een optreden op de komende editie van Pinkpop. Dat kon echter niet doorgaan omdat de zanger pas in juli naar Europa komt.

De inmiddels 73-jarige Young heeft in zijn carrière 37 studioalbums gemaakt, waarvan Harvest (1972) zijn succesvolste is. Naast het titelnummer, staan daar onder meer Heart of Gold en Alabama op.

Met Promise of the Real bracht hij in 2017 The Visitor uit, zijn meest recente album.