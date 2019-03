Dj Gregor Salto verzorgt donderdag de muzikale omlijsting van de Plastic Monster Rave, een actie van Greenpeace om grote bedrijven alert te maken op hun plasticproductie.

De dj, die eigenlijk Gregor van Offeren heet, vertelt in gesprek met NU.nl dat hij duurzaamheid belangrijk vindt. "Ik roep al een tijdje: hé, we moeten wel op de wereld letten." Hij zet zich daarom regelmatig in bij maatschappelijke acties, zoals de Climate March, en is ambassadeur van het Wereld Natuur Fonds.

Op 21 maart zal Greenpeace een monster van wegwerpplastic aanbieden aan Unilever en Salto, bekend van de hit Can't Stop Playing, zal tijdens de actie gaan draaien.

"Om te laten zien: jongens, het is belangrijk dat we nog harder gaan nadenken over de productie van plastic en het gebruik ervan. De consument van vandaag heeft bijna geen keuze: als je in de supermarkt een paprika wil kopen, is die voorverpakt, maar dat hoeft helemaal niet. De bedrijven kunnen hierbij een verschil maken. Deze actie is geen boosdoener, maar we willen zo laten horen: we willen wat anders, en we zijn gemotiveerd om het ook anders te doen."

'In Japan is het festivalterrein helemaal schoon'

Gregor Salto, die ruim 25 jaar in het vak zit, reist als dj de hele wereld over en ziet dus goed de verschillen op het gebied van het milieu in de verschillende landen. "Ik heb ooit op een festival gedraaid in Japan. Als je daar klaar bent met draaien en de mensen lopen van het terrein af, is het helemaal schoon. Niemand die ook maar een blikje op de grond had gegooid. Hier heerst een mentaliteit van: iemand zal mijn shit wel opruimen, dat klopt niet."

Dj's staan erom bekend veel te vliegen. Zou Salto dat willen inperken? "Waar ik kan, probeer ik de trein te pakken", vertelt de Haarlemmer. "Maar het is lastig, ik ben er nog niet helemaal uit. Ik ben me ervan bewust dat vliegen schadelijk is voor het milieu. Wil ik niet meer vliegen, dan moet ik overwegen om te stoppen met werk."

Veel kennissen en vrienden van de dj verplaatsen zich via privéjet. "Ik ben zelf nooit in de gelegenheid geweest om er eentje te huren en zou het ook niet doen. Ik denk dat veel dj's het te druk hebben om hier goed over na te denken. Maar het is een valkuil waar we met zijn allen in zitten, we zijn zo gewend dat we per vliegtuig kunnen reizen."