Een demo van David Bowies Starman heeft bij een veiling van het Britse veilinghuis Omega Auctions 51.000 pond (zo'n 60.000 euro) opgeleverd. BBC News meldt dat de bandopname uit 1971 bijna vijftig jaar lag te verstoffen.

Op de tape zou te horen zijn hoe David Bowie tegen gitarist Mick Ronson zegt dat het nummer nog niet af is. Ronson zou de demo later aan een vriend hebben gegeven, die de opname decennialang heeft bewaard.

Naast een vroege versie van Starman zouden ook de nummers Moonage Daydream en Hang Onto Yourself op de tape staan.

Starman werd in 1972 als single uitgebracht en verscheen op het album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Daarop stonden onder meer ook Moonage Dream en Hang Onto Yourself.

Na het overlijden van David Bowie in 2016 verscheen Starman voor het eerst in de Top 2000. Het nummer stond op plek 270 en was daarmee de hoogste binnenkomer.