Modern Talking zal voor twee concerten terugkeren. Het legendarische Duitse duo, bestaande uit Dieter Bohlen en Thomas Anders, had meerdere nummer één-hits.

Laatstgenoemde zal tijdens de twee optredens echter niet aanwezig zijn, melden Duitse media dinsdag. Of Bohlen nu solo zal optreden, is niet bekend.

De 65-jarige Bohlen geeft in ieder geval op 14 maart een concert in Rusland. Op 31 augustus staat de artiest in Berlijn. Het is de eerste keer in zestien jaar dat Modern Talking, al dan niet in gehalveerde vorm, weer te zien is.

Het duo brak in 1984 door en behaalde ook in Nederland hoge hitlijstnoteringen met nummers als Cheri Cheri Lady, You're my Heart, You're my Soul en Brother Louie.

In 1987 gingen Bohlen en Anders voor het eerst uit elkaar, om na meerdere reünies in 2003 voorgoed met elkaar te breken.