Dido komt niet alleen in mei naar Amsterdam, maar doet ook in november de hoofdstad aan. Op 24 november staat de Britse zangeres op het podium van AFAS Live.

Eerder werd al aangekondigd dat de zangeres in mei in Paradiso staat. De 41-jarige zangeres bracht begin 2013 haar vierde studioalbum Girl Who Got Away uit. Onlangs verscheen haar vijfde album: Still on My Mind.

Ze brak door toen de Amerikaanse rapper Eminem haar liedje Thank You in 2000 als basis voor zijn hit Stan gebruikte. Haar debuutalbum No Angel verscheen aanvankelijk al in 1999, maar werd vanwege Eminems hit opnieuw uitgebracht, met aanzienlijk succes.

In de jaren daarvoor was ze als zangeres bij de danceact Faithless betrokken. Life For Rent uit 2003 was haar bestverkochte album.

De kaartverkoop voor het concert in AFAS Live start op vrijdag 15 maart.