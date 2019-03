John Mayer staat op 9 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. De zanger komt voor het Europese gedeelte van zijn World Tour 2019 naar onze hoofdstad.

De Europese tour start 1 oktober in Stockholm en eindigt op 18 oktober in Manchester. Tijdens de tournee laat de Amerikaanse zanger zowel oude hits als Daughters, Waiting On the World to Change en Your Body is A Wonderland horen, als zijn nieuwe single I Guess I Just Feel Like.

De kaartverkoop voor het optreden in de Ziggo Dome start op 15 maart om 12.00 uur. Voor die tijd is het mogelijk via verschillende pre-sales al aan kaarten te komen.