De Duits-Oostenrijkse dirigent en componist Michael Gielen is overleden. Hij stierf vrijdag op 91-jarige leeftijd in zijn huis in Mondsee, Oostenrijk.

Met zijn uitgebreide repertoire van Bach tot moderne muziek, was Gielen een van de belangrijkste dirigenten van zijn tijd.

Tien jaar lang was hij algemeen directeur muziek van de Opera van Frankfurt. Van 1986 tot 1999 dirigeerde hij het Duitse SWR Symfonieorkest. "Met het overlijden van Michael Gielen hebben we een van de grote dirigenten van de twintigste eeuw verloren", vertelt SWR-directeur Peter Boudgoust in een reactie aan Der Tagesspiegel. "Als chef-dirigent leidde hij het SWR Symfonieorkest in de jaren tachtig naar een nog grotere artistieke grootsheid"

Michael Gielen begon zijn carrière als autodidact in Argentinië, waar zijn ouders in 1940 heen waren gevlucht. In 1950 begon hij te werken voor de Weense Staatsopera. Daarna was hij onder meer hoofddirigent bij de Koninklijke Opera van Stockholm.

Ook in Nederland had hij een aantal keer de leiding. Zo dirigeerde hij in 1973 Wozzeck voor de Nederlandse Opera.