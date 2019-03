Spannende tijden voor Ruben Hein: de zanger staat vanaf maart in de theaters met zijn eerste theatertour. In gesprek met NU.nl vertelt hij te hopen dat de mensen hem hierdoor een stuk beter leren kennen.

Groundwork Rising, zijn recentste album dat dateert van februari 2018, is de aanleiding voor zijn theatertour. "Het is een manier om even dieper in te gaan op de liedjes", vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"Het maken van deze plaat was voor mij heel vormend. Op deze tour kan ik de mensen meenemen op de reis die ik heb afgelegd."

Zijn theatershow heeft de titel Boventoon gekregen. "Een toon bestaat uit een grondtoon en een serie boventonen. Als je die boventonen weghaalt, blijft er alleen een dunne toon over. Dat kun je vergelijken met een persoon: de grondtoon is wat je ziet, de boventonen zijn de herinneringen en gedachten die iemand vormen."

'Leuk die muziek, maar we weten niks van je'

Bij het zingen van de verschillende nummers - oudere liedjes, nieuwe nummers en covers - zal Hein een begeleidend verhaal vertellen. "Ik grijp terug op herinneringen en ervaringen die er door de muziek weer zijn uitgekomen. Het is dus echt een heel persoonlijke voorstelling."

De zanger vertelt dat hij tot dusver eigenlijk weinig van zichzelf heeft laten zien aan het Nederlandse publiek, die hem hierdoor dus eigenlijk nog niet goed kent. "Ik probeer privé en werk te scheiden", legt Hein uit. "Maar ik kreeg vaak te horen: 'Leuk die muziek, maar we weten eigenlijk niks van je, dus je muziek is dan wel moeilijker te plaatsen.'"

In zijn soloprogramma zal Hein daarom allerlei persoonlijke details delen. "Van mijn familiegeschiedenis, verloren vriendschappen tot muzikale uitglijders. Mensen horen mijn plaat, zien de video's en gaan naar het concert, maar ik wil laten zien dat de weg daarnaartoe hobbelig kan zijn, maar soms ook heel grappig of juist heel lastig."

'Als het misgaat, ga ik lachen'

Een van de dingen die Hein over zichzelf vertelt, is dat hij een fanatieke vogeltjeskijker is. "Maar daarbij vertel ik wel de oorsprong ervan en dat er meer achter zit dan alleen Ruben de vogelnerd."

De zanger, die alleen op het podium staat, noemt het programma "in alle opzichten een uitdaging". "Het is toch een avondvullend programma in je eentje. Normaal kun je leunen op een ander en je daarachter verschuilen. Als er iets misgaat is dat niet erg, want dat vangt bijvoorbeeld de drummer wel op. Mocht het toch misgaan, dan moet ik denk ik heel hard lachen."

Hein staat van 12 maart tot 18 mei in theaters in onder meer Rotterdam, Dordrecht en Haarlem.