De Amerikaanse indierockband The National zal binnenkort hun achtste studioalbum uitbrengen. Op 17 mei komt de nieuwe plaat I Am Easy To Find uit, schrijft Pitchfork dinsdag.

Het album zal zestien nummers bevatten en is de opvolger van Sleep Well Beast, dat uitkwam in september 2017. The National kreeg voor dat album hun eerste Grammy.

De band deelde dinsdag ook het eerste nummer van hun nieuwe werk, You Had Your Soul With You, waarop ook zangeres Gail Ann Dorsey te horen is.

Daarnaast kondigde The National de komst aan van een korte film, die is geïnspireerd op hun nieuwe album en ook muziek daarvan zal bevatten. De film, met in de hoofdrol Tomb Raider-actrice Alicia Vikander, zal uitkomen rond de release van hun nieuwste album.

The National was in 2018 voor het laatst in Nederland. In 2001 bracht de band hun titelloze debuutalbum uit, maar pas met het derde album Alligator uit 2005 kwam The National onder de aandacht van het grote publiek.