Keith Flint, de extravagante zanger van The Prodigy, maakte afgelopen weekend een einde aan zijn leven. De Brit werd slechts 49 jaar oud. NU.nl zet enkele opvallende momenten uit zijn carrière op een rij.

Flint werd maandagochtend dood aangetroffen in zijn woning in de buurt van Londen. The Prodigy zou in mei op tournee gaan in de Verenigde Staten en stond geprogrammeerd als headliner op Lowlands in augustus.

Flint begon als danser, maar werd later zanger van The Prodigy

Eind jaren tachtig ontmoette de zanger, die altijd herkenbaar was aan zijn opvallende kapsel, make-up en kleding, dj Liam Howlett op een rave. Howlett maakte een mixtape voor Flint, die de dj vervolgens aanspoorde om een professionele muziekcarrière te beginnen. Flint bood zich daarbij aan als danser.

Samen met Leeroy Thornhill scoorde de groep - vernoemd naar Howletts favoriete synthesizer - hits als Everybody in the Place en Out of Space. De tweede plaat van The Prodigy, Music for the Jilted Generation, werd genomineerd voor de prestigieuze Mercury Prize, maar de band brak pas echt door toen Flint de microfoon ter hand nam en zijn stem liet horen op Firestarter. Voortaan was Flint de frontman van The Prodigy.

Glastonbury en controverse rond Smack My Bitch Up

Een jaar na het verschijnen van Firestarter gaf The Prodigy een legendarisch optreden als een van de headliners op Glastonbury. Later dat jaar werd het nummer Smack My Bitch Up uitgebracht, wat voor veel consternatie zorgde vanwege de suggestieve titel en de controversiële videoclip vol drugs, drank, seks en geweld.

"Veel mensen hebben weleens zo'n nacht gehad waarbij ze doorgesnoven zijn van de cocaïne en te veel hebben gedronken", zei Howlett in een reactie op de controverse. "Misschien valt dit bij sommigen niet in de smaak, maar dat is wel bij meer dingen die wij maken het geval. We wisten dat geen enkel radiostation ons nummer zou willen spelen, dus maakten we er expres een video bij die niemand zou willen vertonen."

Eerder werd de clip bij Firestarter overigens al in de ban gedaan door de BBC, nadat de omroep klachten had gekregen van boze ouders: de beelden van een heftig dansende, maniakale Flint zouden kinderen van streek maken.

Soloprojecten en eigen motorraceteam

Na Smack My Bitch Up kondigden de bandleden van The Prodigy aan even uit elkaar te gaan om tijd te hebben voor soloprojecten. Flint bracht onder zijn achternaam een nummer uit, dat maar weinig aandacht kreeg van de muziekpers. Een album werd gecanceld voor de releasedatum. Later kwamen de bandleden weer bij elkaar, wat in 2004 voor het eerst weer resulteerde in een gezamenlijke plaat: Always Outnumbered, Never Outgunned.

Naast zingen en dansen was Flint een fervent liefhebber van motorracen. Hij had zelfs zijn eigen motorraceteam, genaamd Team Traction Control. In 2015 won zijn team enkele races tijdens de Isle of Man TT.

Liefdesleven van Keith Flint

Flint kreeg eind jaren negentig een relatie met presentatrice Gail Porter. Het koppel kreeg vanwege het uiterlijk van beiden de bijnaam 'The beauty and the beast'. De twee bleven niet lang bij elkaar. In 2006 trouwde de zanger met de Japanse dj Mayumi Kai. Zij redde hem van "een leven vol drugs en rondneuken", zei Flint, die in zijn leven met verschillende verslavingen kampte.

Ook praatte hij eerder over zelfdoding. "Ik gebruikte enorme hoeveelheden coke en wiet en dronk heel veel. Ik trok me terug, werd saai en oppervlakkig. Ik legde grote hoeveelheden pillen naast elkaar en slikte ze één voor één, tot ik niet meer wist hoeveel ik er genomen had en buiten westen raakte. Maar je hebt moed nodig om jezelf te doden", zei Flint in 2009 tegen The Times. "Ik was een lafaard."