Keith Flint, zanger van de Britse band The Prodigy, is maandag op 49-jarige leeftijd overleden. Diverse bekende namen uit de muziek- en entertainmentwereld hebben gereageerd op de onverwachtse dood van de artiest.

In een verklaring die is gedeeld aan Britse media noemen de overige bandleden Liam Howlett en Maxim Reality Flint "een echte pionier, uitvinder en legende". "Hij zal altijd gemist worden."

"Geschokt en bedroefd zijn we door het bericht van het plotselinge overlijden van Keith Flint van The Prodigy", zegt de organisatie van Lowlands. De band zou in augustus een van de headliners van het festival zijn.

"Het is vreselijk dat Keith Flint er niet meer is", twittert Richard Russell van XL Recordings, het platenlabel waar The Prodigy zijn eerste contract tekende. "Hij was niet alleen een geweldige performer, hij was ook ontzettend integer en had een enorm groot gevoel voor humor."

Ed Simons van het duo The Chemical Brothers: "Hij was een fijn persoon en altijd heel vriendelijk naar ons, ook toen we net begonnen met optreden."

Acteur Ashton Kutcher herinnert zich dat hij als achttienjarige jongen voor de eerste keer The Prodigy hoorde. "Ik dacht, dit is het 'nieuwe normaal'. Dank je wel dat je mij de ogen hebt geopend."

KINK-programmaleider en dj Michiel Veenstra noemt het overlijden van Flint "kutnieuws". "Vanochtend nog Breathe lekker hard gedraaid in de ochtendshow, nu is het aan één stuk door The Prodigy op KINK. De man die dance een gezicht gaf aan een band-minded publiek."

Radio-dj Giel Beelen noemt Keith Flint "een stuk jeugdsentiment". "Die leuke, gekke, energieke van The Prodigy. Had zo'n zin in wederom Lowlands met die gasten."

De Nederlandse dj Ferry Corsten is geschokt door de dood van de zanger.

De Britse band Kasabian laat op Twitter weten Flint een "prachtige man" en een "ongelooflijke vernieuwer" te vinden.