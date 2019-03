Keith Flint, lid van de Britse formatie The Prodigy, is overleden. Dat melden meerdere Britse media maandag, waaronder The Sun.

Volgens de boulevardkrant is Flint maandag dood in zijn woning in de buurt van Londen aangetroffen. De zanger is 49 jaar oud geworden.

Het officiële Instagram-account van de band bevestigt het nieuws en meldt dat het om zelfdoding gaat. "Ik kan niet geloven dat ik nu moet zeggen, maar onze broer Keith heeft zichzelf afgelopen weekend van het leven beroofd. Ik ben geshockeerd, ontzettend boos en verward en mijn hart is gebroken", schrijft medebandlid Liam Howlett.

In een verklaring die is gedeeld met Britse media noemt de band Flint "een echte pionier, uitvinder en legende". "Hij zal altijd gemist worden."

The Prodigy werd in het begin van de jaren negentig bekend en brak wereldwijd door met nummers Breathe en Firestarter.

Flint, die zich eerst als danser bij de groep voegde en later het vocale gedeelte van de groep voor zijn rekening nam, viel op door zijn opvallende kapsels, gekleurde lenzen en piercings.

Zanger zou in augustus weer in Nederland zijn

The Prodigy stond in december nog in de Amsterdamse Ziggo Dome. De band staat ook voor de komende editie van Lowlands geprogrammeerd in augustus, waar The Prodigy een van de headliners is van het festival.

De band heeft net een tour afgerond in Australië en zou in mei beginnen met een reeks concerten in de Verenigde Staten.

Diverse artiesten hebben gereageerd op het overlijden van de Britse zanger. Zo zegt Ed Simons van het duo The Chemical Brothers: "Hij was een fijn persoon en altijd heel vriendelijk tegen ons, ook toen we net begonnen met optreden."

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.