Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

2 Chainz feat. Ariana Grande - Rule The World

De single Rule The World, waarvoor 2 Chainz samenwerkte met Ariana Grande, is te horen op het vijfde album van de rapper: Rap Or Go To The League. Het is niet de eerste keer dat de twee artiesten samen muziek maken; 2 Chainz was eerder te horen in de remix van Grandes hit 7 Rings. De rapper over zijn samenwerking met de zangeres: "Ze deed haar mond open en ik hoorde een engel zingen. Ik dacht: yo, dit meisje kan zingen!"

Beluister het nummer hier

Jonas Brothers - Sucker

Na een pauze van zes jaar zijn de Jonas Brothers weer terug met hun nieuwe single Sucker. De drie broers, die vooral in de Verenigde Staten hits hadden met onder andere Burnin'Up en Tonight, gingen de afgelopen jaren ieder een eigen kant uit. Joe scoorde met zijn band DNCE een hit met Cake By The Ocean, Kevin richtte een aantal bedrijven op en Nick speelde enkele filmrollen en startte een solocarrière. In de videoclip van Sucker zijn de broers te zien met hun partners: Kevins vrouw Danielle, Nicks vrouw Priyanka and Joe's verloofde Sophie.

Beluister het nummer hier

Solange - Stay Flo

Solange Knowles zette donderdagnacht haar nieuwe album When I get Home online, waarvan Stay Flo een van de singles is. Er werd lange tijd reikhalzend uitgekeken naar nieuwe muziek van de zangeres, die in 2016 louter positieve reacties kreeg op haar album A Seat At The Table. Volgens critici wist de zangeres met de cd eindelijk uit de schaduw van haar zus Beyoncé te stappen. Voor haar nieuwe album werkte ze samen met onder anderen Tyler The Creator en Pharrell Williams.

Beluister het nummer hier

Weezer - I'm Just Being Honest

Na het uitbrengen van hun coveralbum Teal, met onder andere versies van de Toto-klassieker Africa en de Michael Jackson-hit Billie Jean, is de rockband Weezer weer terug met eigen muziek. De Amerikanen, bekend van hun hit Buddy Holly, brengen met The Black Album wederom puntige rocksongs, waarvan I'm Just Being Honest de eerste single is.

Beluister het nummer hier

Carly Rae Jepsen - Now That I Found You

Carly Rae Jepsen, die in 2012 een enorme hit scoorde met Call me Maybe, is weer helemaal terug. Hoewel de zangeres daarna nog een klein hitje scoorde met I Really like You, verdween ze daarna ietwat in de vergetelheid. Na een rol in de Broadway-musical Cinderella en de televisiespecial Grease: Live is de zangeres weer terug met haar goed ontvangen nieuwe singles Now That I Found You en No Drug Like Me.

Beluister het nummer hier

Gesaffelstein feat. Pharrell Williams - Blast Off

De Franse danceproducer Gesaffelstein werkte voor dit 80's synthpop-nummer samen met niemand minder dan Pharrell Williams. De single staat op het aankomende album van de Fransman, genaamd Hyperion. Op de cd staan ook samenwerkingen met onder andere Haim, The Weeknd en Electric Youth.

Beluister het nummer hier

De redactie van Spotify stelt elke week een lijst samen met nieuwe muziek, je vindt deze nummers in de New Music Friday-lijst.