De Canadese zanger Justin Bieber wordt vandaag 25. Ondanks zijn jonge leeftijd is de zanger al ruim de helft van zijn leven actief in de showbizz. NU.nl zet de meest bijzondere momenten uit zijn carrière en privéleven op een rij.

Bieber wordt in 1994 geboren in London, in de Canadese provincie Ontario. Zijn moeder Patricia is dan zeventien jaar oud en voedt haar zoon op met hulp van haar moeder en haar stiefvader. Biebers vader is dan nog wel in beeld, maar niet meer samen met Patricia.

De toekomstig artiest leert als kind de instrumenten piano, drums en trompet spelen en begint ook met zingen. Hij raakt hierin geïnteresseerd dankzij de vrienden van zijn moeder, die in een band zitten.

Op twaalfjarige leeftijd doet Bieber mee aan een talentenjacht en zingt het liedje So Sick van Ne-Yo, wat hem een tweede plek in de wedstrijd oplevert. Zijn moeder filmt het optreden en plaatst het op YouTube, in eerste instantie om het optreden makkelijk aan bekenden van de familie te laten zien.

Dertienjarige Bieber tekent eerste contract

Bieber maakt vervolgens nog meer video's waarin hij covers zingt van bekende r&b-liedjes, zoals Cry Me a River van Justin Timberlake. De filmpjes blijken populair en steeds meer mensen zien de optredens van Bieber.

In 2007, hij is dan dertien, wordt een covervideo van Bieber per ongeluk aangeklikt door Scooter Braun, een medewerker van So So Def, het platenlabel van rapper en producer Jermaine Dupri. Hij wil meer weten van de jonge zanger en raakt in contact met Patricia Bieber.

Dit leidt ertoe dat Bieber tekent bij RBMG, het label dat eigendom is van Braun en zanger Usher, en later bij Island Records waar hij in 2008 zijn eerste single One Time uitbrengt. Het liedje belandt op de zeventiende plek in de Billboard Hot 100.

Baby eerste internationale hit

Eind 2009 komt Biebers debuutalbum My World uit. De cd wordt een succes en de populariteit van de jonge zanger stijgt met de dag. In december mag hij zelfs optreden in het Witte Huis voor Barack en Michelle Obama.

Begin 2010 brengt Bieber Baby uit, een samenwerking met rapper Ludacris. Het wordt de eerste internationale hit voor de zanger en in Nederland bereikt het de 23e plaats in de top 40. Het liedje staat samen met de opvolgsingle Somebody to Love op My World 2.0, een uitgebreidere versie van zijn vorige album.

De internationale hits die Bieber scoort, zorgen er tegelijkertijd voor dat het privéleven van de zanger steeds meer aandacht krijgt. Eind december 2010 krijgt hij een relatie met zangeres en actrice Selena Gomez, met wie hij een kleine twee jaar samen blijft. Het mondt uit in een knipperlichtrelatie, maar in maart 2018 gaan de twee definitief uit elkaar.

Pop verruild voor dance en r&b

In 2011 maakt de artiest zijn debuut op het witte doek, wanneer zijn 3D-biografiefilm Never Say Never uitkomt. Al op de eerste dag brengt de film 12,4 miljoen dollar (ruim 10 miljoen euro) op.

Eind dat jaar begint Bieber met de opnames van zijn derde studioalbum, Believe. Op de singles Boyfriend en As Long As You Love Me laat hij een volwassener geluid horen, met dance- en r&b-invloeden.

Hij werkt voor het album samen met onder meer Big Sean en Nicki Minaj. Ter ere van zijn nieuwe album gaat Bieber op wereldtour, waarbij hij ook Nederland aandoet. De concertreeks duurt bijna een jaar, tot eind 2013.

Dopen en drugs

Het blijft op muzikaal gebied even stil rond Bieber, die inmiddels zijn twintiger jaren heeft bereikt. Hij stapt vaker uit de schijnwerpers en schenkt meer aandacht aan zijn privéleven.

De zanger, christelijk opgevoed, besluit zich in 2014 te laten dopen. Hij brengt ook regelmatig in interviews zijn geloofsovertuiging naar voren en laat meerdere tatoeages zetten die zijn religie weerspiegelen.

In een interview met Rolling Stone uit 2011 vertelt hij dat hij niet gelooft in seks zonder liefde en ook zegt hij een tegenstander van abortus te zijn. Wel laat hij zich positief uit over homoseksualiteit.

In deze tijd komt de artiest meerdere malen in opspraak. Dat begint in 2012: hij wordt aangehouden vanwege roekeloos rijgedrag. Begin 2014 meent zijn buurman dat Bieber eieren op zijn huis heeft gegooid en klaagt hem aan. De zanger krijgt een taakstraf opgelegd voor het incident en daarnaast moet hij ook in therapie om zijn woede te leren beheersen en zijn slachtoffer een fikse schadevergoeding betalen.

Kort daarna wordt Bieber voor het eerst gearresteerd, wanneer hij onder invloed achter het stuur kruipt. Daarnaast is zijn rijbewijs ook al maanden verlopen. Na het betalen van een borg mag de zanger de cel weer verlaten.

Zijn arrestatie leidt wel tot veel ophef en ruim 270.000 tekenen een petitie waarin wordt gevraagd of Bieber uit Amerika gedeporteerd mag worden. Bij zo'n hoog aantal handtekeningen moet het Witte Huis met een reactie komen, maar dit keer lieten zij deze achterwege.

Zanger slaat weer nieuwe weg in

In februari 2015 laat hij met het nummer Where Are Ü Now, een samenwerking met Jack Ü, weer een ander geluid horen. Het wordt een grote hit en wint de Grammy voor beste dancenummer. Het dancegeluid laat de zanger ook horen op zijn internationale hit What Do U Mean?, afkomstig van zijn vierde album Purpose. Het is tevens de eerste keer dat hij de eerste plek bereikt in de Billboard Hot 100. Ook zijn opvolgende single Sorry komt bovenaan deze lijst te staan, evenals Love Yourself, de derde single van Purpose.

Bieber blijft grote hits scoren, voornamelijk in samenwerking met anderen. Met Major Lazer maakt hij Cold Water, met DJ Snake de single Let Me Love You en in samenwerking met Luis Fonsi en Daddy Yankee scoort hij de hit Despacito. Het is het eerste nummer waarin Bieber Spaans zingt en dat wordt gewaardeerd: het nummer verbreekt meerdere records op muziekgebied.

Getrouwd, maar depressief

In mei 2018, twee maanden na zijn breuk met Gomez, vindt Bieber opnieuw geluk in de liefde. De zanger begint in mei een relatie met model Hailey Baldwin, met wie hij eind 2015 al kort een relatie had. Ze bezegelen hun liefde na een kleine vier maanden met een huwelijk.

Ondanks dat hij op liefdes- en carrièregebied niets te klagen heeft, gaat het naar verluidt momenteel minder voorspoedig met de zanger. Hij zou worden behandeld voor depressie. "Justin voelt zich down en moe", vertelt een ingewijde aan People. Hij gaat door een lastige tijd heen. Maar het heeft niets te maken met Hailey: hij is gelukkig getrouwd."

In een interview dat in Vogue verscheen, vertelde Bieber al dat hij in het verleden ook met depressies kampte, zoals tijdens zijn Purpose-tournee in 2017. "Ik keek naar Amy, de documentaire over Amy Winehouse, en ik kreeg tranen in mijn ogen omdat ik zag wat de media haar hadden aangedaan en hoe zij haar behandelden."