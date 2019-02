Muzikant Andy Anderson, die voor onder meer The Cure en Iggy Pop drumde, is dinsdag op 68-jarige leeftijd overleden.

Lol Tolhurst, een van de oprichters van The Cure, maakte het nieuws woensdag bekend via Twitter.

"Met veel verdriet moet ik hier aankondigen dat er een The Cure-broeder is overleden", aldus de percussionist. "Andy Anderson was een echte heer en een geweldige muzikant, met een heerlijk gevoel voor humor dat hij tot het einde hield. Dat zegt veel over zijn prachtige ziel op deze laatste reis. We zijn gezegend dat we hem hebben gekend."

Anderson, die in 1983 en 1984 bij The Cure zat, maakte tien dagen geleden via Facebook bekend dat hij terminaal ziek was. De muzikant liet weten dat hij zich bij zijn lot had neergelegd en bedankte zijn fans voor de steun.