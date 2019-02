Navarone, de band die in de finale van The Voice stond, staat op 13 juni 2019 als supportact op het podium van Bon Jovi in het Goffertpark in Nijmegen.

Eerder werd Kensington al aangekondigd voor het voorprogramma van de Amerikaanse band.

Het optreden van Bon Jovi is het eerste optreden in negen jaar tijd dat dat de band in Nederland geeft.

Tijdens de aankomende tour met de titel This House is Not For Sale zijn niet alleen nieuwe nummers te horen, maar ook klassiekers als You Give Love a Bad Name, It's my Life en Livin' on a Prayer.

Bon Jovi trad eerder dit jaar al onder meer op in de VS en Argentinië.