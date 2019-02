Peter Frampton, die hits scoorde met Baby, I love your way en Show me the way, lijdt aan de ongeneeslijke spierziekte inclusion body-myositis (IBM). De Britse zanger verzwakt steeds meer en daarom zal zijn komende tour ook zijn laatste zijn.

In gesprek met Rolling Stone vertelt de 68-jarige zanger dat hij acht jaar geleden voor het eerst symptomen opmerkte van de ziekte. Personen met deze ziekte hebben last van toenemende spierzwakte. Bij het opstaan was Frampton zwak in zijn enkels, maar hij dacht dat dit bij de ouderdom hoorde.

Op een gegeven moment zette de zwakte ook door in zijn benen. Dat merkte hij vier jaar geleden tijdens een van zijn concerten, toen hij een toegeschopte strandbal probeerde terug te schoppen naar het publiek. "Ik viel om, mijn benen hielden er gewoon mee op. Iedereen maakte er grapjes over, maar ik schaamde me."

Na afloop van de tour maakte Frampton een afspraak met een neuroloog, die vervolgens de diagnose inclusion body-myositis stelde.

'Over een jaar kan ik misschien niet meer spelen'

De zanger en gitarist merkt dat de symptomen nog steeds toenemen, maar het belemmert tot dusver nog niet zijn muzikale carrière. Daarom kondigt hij zaterdag ook een afscheidstour aan. "Over een jaar kan ik misschien niet meer spelen. (…) Als ik een afscheidstour geef, dan wil ik het goed doen en hetzelfde kunnen als vorig jaar en het jaar daarvoor."

Daarnaast werkt Frampton momenteel ook aan nieuwe muziek: een dubbelalbum, een los album en een project waar hij nog niets over kwijt wil.

Ondanks zijn ziekte blijft de zanger naar eigen zeggen positief. "Een grote deur in mijn leven sluit, maar er zijn veel andere deuren die nu openen."

Zo heeft Frampton een eigen fonds opgericht dat geld inzamelt voor onderzoek naar IBM, waar vooralsnog geen specifieke behandeling voor is. "Van elk verkocht kaartje voor de tour gaat er een dollar naar het fonds."

Frampton brak door op zestienjarige leeftijd als lid van de band The Herd, en groeide zo uit tot een tieneridool. Als twintiger begon hij een solocarrière en in de jaren tachtig voegde hij zich als zanger en gitarist bij de begeleidingsband van David Bowie, met wie hij toen al lang bevriend was.